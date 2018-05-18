Hakan Balta teknik ekibe katılıyor
Teknik direktör Fatih Terim teknik ekibine Hakan Balta'yı da ekleme kararı aldı. Devre arasında takıma yeniden kazandırdığı Balta'nın sözleşmesi yenilenmeyecek. Göztepe maçı 35 yaşındaki futbolcu için veda gecesi gibi olacak. Bununla birlikte Balta, Terim'in talebiyle gelecek sezon teknik ekibin bir parçası olacak.
- 18.5.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
-
Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
-
Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
Hakan Balta teknik ekibe katılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.