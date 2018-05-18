Hakan Balta teknik ekibe katılıyor – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    teknik ekibe katılıyor

    <a href="/index/hakan-balta?id=f7a1e4e2-dcbb-4dda-a24f-bfeb02c698f9" class="" rel="tag">Hakan Balta</a> teknik ekibe katılıyor
    Teknik direktör teknik ekibine 'yı da ekleme kararı aldı. Devre arasında takıma yeniden kazandırdığı Balta'nın sözleşmesi yenilenmeyecek. Göztepe maçı 35 yaşındaki futbolcu için veda gecesi gibi olacak. Bununla birlikte Balta, Terim'in talebiyle gelecek sezon teknik ekibin bir parçası olacak.
    1. 18.5.2018
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