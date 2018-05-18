Galatasaray'da kutlamaların biletleri belli oldu
Galatasaray, Cumartesi günü İzmir'de oynayacağı Göztepe mücadelesinden en az 1 puan alması halinde 21. şampiyonluğunu ilan edecek.
- 18.5.2018 08:35
- Güncelleme: 18.5.2018 09:01
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Beşiktaş'ın idmanında eksik çok
Toplam 2
Yorum
BJK'li Takima bak son maça çikmadan dagilmis tatil'e çikmis.. Hani belli mi olur sonuna kadar asilin inanin be, belki 2. ci oluruz.. Ruhsuzlastilar
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Beşiktaş'ta Vagner Love ve Negredo kararı
Toplam 2
Yorum
Kartalistan Negredo zor gider yillik 4 milyonu kim verecek ona ?
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Fenerbahçe umutla şampiyonluğu bekleyecek
Toplam 1
Yorum
batuhan göztepe gs yener
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