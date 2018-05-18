Galatasaray'da kutlamaların biletleri belli oldu – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    'da kutlamaların biletleri belli oldu

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da kutlamaların biletleri belli oldu

    Galatasaray, Cumartesi günü İzmir'de oynayacağı Göztepe mücadelesinden en az 1 puan alması halinde 21. şampiyonluğunu ilan edecek.

    1. 18.5.2018 08:35
    2. Güncelleme: 18.5.2018 09:01
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