Galatasaray'a Bruma piyangosu
Galatasaray, sezon başında Alman kulübü RB Leipzig'e sattığı Bruma'dan bonus kazandı. Anlaşma detayları gereği sözleşmesine bonuslar koyulan Bruma'dan Galatasaray 250 bin euro daha kazanacak.
- 18.5.2018 13:16
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Milli Takım kadrosu belli oldu!
Toplam 5
Yorum
Mhmt Kadroda adam akıllı stoper yok. Ayrıca Ömer Ali Şahiner olmalıydı
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Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı
Toplam 1
Yorum
06 emre yani galatasarayın kupası sergilendi :D
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Milli Takım kadrosu belli oldu!
Toplam 5
Yorum
emre menejerler savaşı..transfer sezonu başlarken dayısı olan,çevresi olan futbolcuları büyük paralara kakalama dönemi
Galatasaray'a Bruma piyangosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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