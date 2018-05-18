Galatasaray'a Bruma piyangosu – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    19 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'a piyangosu

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a <a href="/index/bruma?id=32a385a1-4a7f-4e9d-a169-201a4199acdf" class="" rel="tag">Bruma</a> piyangosu

    Galatasaray, sezon başında Alman kulübü RB Leipzig'e sattığı Bruma'dan bonus kazandı. Anlaşma detayları gereği sözleşmesine bonuslar koyulan Bruma'dan Galatasaray 250 bin euro daha kazanacak.

    1. 18.5.2018 13:16
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