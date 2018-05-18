Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "İşi hemen bitirin" – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Teknik Direktörü : "İşi hemen bitirin"

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "İşi hemen bitirin"

    1 puana şampiyonluk gelecek ama , takımını galibiyete motive ediyor. Tecrübeli hoca, ilk 20 dakikada gollerin gelmesini istiyor.

    'ye 21. şampiyonluğunu kazanmak için giden Galatasaray'da taktik ve psikolojik hazırlıklar sürüyor. 'den 1 puanla ayrılsa dahi mutlu sona ulaşacak olan 'da Fatih Terim, buna rağmen kesinlikle beraberliği düşünmüyor. 1 puan hesabının çok riskli olduğuna inanan İmparator, talebelerine 'galibiyet' istediğini söylüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, ligde herhangi bir iddiası bulunmayan Göztepe'ye maçın ilk saniyesinden itibaren hızlı bir biçimde baskı kurulmasını talep ediyor.

    ANAHTARLARI GARRY&FEGHOULİ
    Galatasaray son haftalarda çok erken goller bularak seri galibiyetler almıştı. Terim, Göztepe karşısında da aynı oyun planının uygulanmasını ve ilk dakikalarda rakibin üstüne kabus gibi çökmek istiyor. Özellikle Rodrigues, ve 'den kaleye hızlı ve direkt bir şekilde gitmesini isteyen Terim, Gomis'e özgüven aşılıyor. Takımına deplasman fobisini unutturan başarılı çalıştırıcı, Göztepe karşısında 'deymişcesine coşkulu bir futbol bekliyor.

    SON 4 GİBİ OLSUN!
    'de üst üste son beş karşılaşmasını kazanan Aslan, bunların dördünü ilk 25 dakikada bulduğu gollerle koparttı. Sarı-kırmızılılar, Alanya deplasmanında ilk 16 dakikada iki gol buldu. Ardından Beşiktaş karşısında 23'te 'yla öne geçen Cimbom, Akhisar deplasmanında ise ilk 18 dakikaya iki gol sıkıştırmıştı. Son oynanan Yeni maçında ilk 12 dakikada iki gol bulan Galatasaray, maçları erkenden söküp almayı başardı. Aslan, son 5 maçta sadece müsabakasında erken gol bulamamıştı fakat o karşılaşmayı da 2-0 kazanmıştı.

    FLORYA'DA İZMİR SEVİNCİ
    Galatasaray teknik direktörü 'in, Göztepe ile İzmir'de oynanacak karşılaşmaya 'daki tüm çalışanlarla gitme kararı alması sevinç yarattı. Çaycısından, malzemecisine kadar herkesin şampiyonluk maçına şahit olacak olması, çalışanları olduğu kadar takımı da mutlu etti.
    1. 18.5.2018
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