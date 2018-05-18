Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "İşi hemen bitirin"
1 puana şampiyonluk gelecek ama Fatih Terim, takımını galibiyete motive ediyor. Tecrübeli hoca, ilk 20 dakikada gollerin gelmesini istiyor.
ANAHTARLARI GARRY&FEGHOULİ
Galatasaray son haftalarda çok erken goller bularak seri galibiyetler almıştı. Terim, Göztepe karşısında da aynı oyun planının uygulanmasını ve ilk dakikalarda rakibin üstüne kabus gibi çökmek istiyor. Özellikle Rodrigues, Belhanda ve Feghouli'den kaleye hızlı ve direkt bir şekilde gitmesini isteyen Terim, Gomis'e özgüven aşılıyor. Takımına deplasman fobisini unutturan başarılı çalıştırıcı, Göztepe karşısında Ali Sami Yen'deymişcesine coşkulu bir futbol bekliyor.
SON 4 GİBİ OLSUN!
Süper Lig'de üst üste son beş karşılaşmasını kazanan Aslan, bunların dördünü ilk 25 dakikada bulduğu gollerle koparttı. Sarı-kırmızılılar, Alanya deplasmanında ilk 16 dakikada iki gol buldu. Ardından Beşiktaş karşısında 23'te Fernando'yla öne geçen Cimbom, Akhisar deplasmanında ise ilk 18 dakikaya iki gol sıkıştırmıştı. Son oynanan Yeni Malatya maçında ilk 12 dakikada iki gol bulan Galatasaray, maçları erkenden söküp almayı başardı. Aslan, son 5 maçta sadece Başakşehir müsabakasında erken gol bulamamıştı fakat o karşılaşmayı da 2-0 kazanmıştı.
FLORYA'DA İZMİR SEVİNCİ
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in, Göztepe ile İzmir'de oynanacak karşılaşmaya Florya'daki tüm çalışanlarla gitme kararı alması sevinç yarattı. Çaycısından, malzemecisine kadar herkesin şampiyonluk maçına şahit olacak olması, çalışanları olduğu kadar takımı da mutlu etti.
- 18.5.2018
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Beşiktaş'ın idmanında eksik çok
Toplam 2
Yorum
BJK'li Takima bak son maça çikmadan dagilmis tatil'e çikmis.. Hani belli mi olur sonuna kadar asilin inanin be, belki 2. ci oluruz.. Ruhsuzlastilar
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Beşiktaş'ta Vagner Love ve Negredo kararı
Toplam 2
Yorum
Kartalistan Negredo zor gider yillik 4 milyonu kim verecek ona ?
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Fenerbahçe umutla şampiyonluğu bekleyecek
Toplam 1
Yorum
batuhan göztepe gs yener
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