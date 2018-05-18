Galatasaray, İzmir'de şampiyonluk için ter dökecek – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    , 'de şampiyonluk için ter dökecek

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/izmir?id=3b21b2ed-625f-4158-b6b2-28ff603d6078" class="" rel="tag">İzmir</a>'de şampiyonluk için ter dökecek

    Futbol Takımı, 'in 34. ve son hafta karşılaşmasında yarın Göztepe'ye konuk olacak.

    Ligi son haftasına lider gider sarı-kırmızılı ekip, Göztepe deplasmanından en az 1 puan çıkarması durumundan, rakiplerinin alacağı sonuçlardan bağımsız olarak sezonu şampiyon tamamlayacak.

    Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem yönetecek.

    ŞAMPİYONLUK HESAPLARI
    Ligin son haftasına en yakın rakipleri Fenerbahçe ve 'in 3 puan önünde 72 puanla lider giren , büyük avantaj sahibi.

    Sarı-kırmızılı ekibin Göztepe deplasmanından çıkaracağı 1 puan, şampiyonluk için yeterli olurken, 'de yaşayacağı olası mağlubiyet ise 'u ağırlayacak Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı konuk edecek 'in alacağı sonuçlara göre sıralamayı değiştirebilecek.

    'ın olası yenilgisi sonrası iki rakibi de kazanırsa, puan eşitliği nedeniyle üçlü averajda şampiyonluğa ulaşan olacak. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için ise hem 'ın yenilmesi hem de 'in puan kaybı yaşaması gerekiyor.

    Öte yandan, tarihindeki 21. şampiyonluğuna ulaşmaya oldukça yakın olan ise son haftasına lider girdiği tüm sezonlarda ipi göğüsleyen taraf oldu.

    SOFİANE FEGHOULİ TAKIMA DÖNECEK
    Galatasaraylı oyuncu Sofiane Feghouli, Göztepe maçında takımdaki yerini alabilecek.

    Sarı kart cezalısı olması nedeniyle Evkur maçında oynayamayan Feghouli, teknik direktör Fatih Terim'in tercih etmesi durumunda deplasmanında görev yapabilecek.

    1. 18.5.2018 11:06
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