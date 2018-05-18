Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "UEFA ile anlaştık" – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Başkanı : " ile anlaştık"

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "UEFA ile anlaştık"

    Başkan Nyon'daki toplantıdan umutlu dönüyor. Cengiz, “Mali disiplin konusunda UEF A’ya söz verdik ve 4 yıllık anlaşma yaptık. Sadece bazı yaptırımlar olacak ama bunlar çok önemli değil” dedi.

    'ın ile merakla beklenen toplantısı dün Başkan 'in de katılımıyla 'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. 14.30'da başlayan ve yaklaşık 2 saat süren kritik toplantıda Galatasaray'ın mali yapısı ve taahhütleri masaya yatırılırken Başkan Cengiz, çok olumlu bir görüşme olduğunu, Avrupa kupalarına katılma konusunda önlerinde hiçbir engel olmadığını açıkladı. Nyon'da A Spor'a konuşan Cengiz, UEFA ile her konuda mutabık kaldıklarını belirterek, "Galatasaray'ın Avrupa kupalarına katılması için önünde hiçbir engel yok. Bazı cezalar var bunlar Galatasaray'ın kaldırabileceği, üstesinden gelebileceği cezalar... Hiç önemli değil... 4 yıllık bir settlement agreement (sulh sözleşmesi) imzalayacağız. Galatasaray doğru yolda, taraftarlarımız bundan emin olabilir" dedi. UEFA'nın en önemli isteklerinin 'mali disiplin, şeffaflık ve samimiyet' olduğunu kaydeden Cengiz, "Nasıl bir ceza gelecek; biraz açar mısınız" sorusuna, "Gizlilik nedeniyle açamayacağım. Diğer detayları da masaya yatıracağız ve yaklaşık 1 hafta içerisinde sonuçlandıracağız" yanıtı verdi.

    GALATASARAY'A NE CEZA GELECEK?
    Galatasaray'da şimdi bu sorunun yanıtı aranıyor. Yapılan görüşmeler, verilen sözler neticesinde Avrupa kupalarından men edilme tehlikesini atlattı. Ancak gelir giderini dengeleyemeyen sarı-kırmızılı ekibin cezasız kurtulması da beklenmiyor. Cengiz de "Bazı cezalar var" diyerek bunu doğrularken Galatasaray, FFP kurallarının 5-6 ve 7. maddeleri üzerinden bir yaptırım bekliyor.

    UEFA'NIN 3 ŞARTI:
    -Mali disiplin
    -Şeffaflık
    -Samimiyet

    İŞTE O 3 MADDE:
    5) UEFA müsabakalarından elde edilen gelirlerin alıkonulması...
    6) UEFA müsabakalarına yeni oyuncuların kaydettirilmesinin yasaklanması (Sattığın kadar al)...
    7) Kulübün, UEFA kulüp müsabakaları için A-listesi olarak kaydettirilmiş oyuncuların sosyal haklar giderlerinin toplam masrafına finansal kısıtlamalar konulması dahil UEFA müsabakalarında yer almak üzere kaydettireceği oyuncu sayısının sınırlanması...
    1. 18.5.2018
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