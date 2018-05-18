Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "UEFA ile anlaştık"
Başkan Mustafa Cengiz Nyon'daki toplantıdan umutlu dönüyor. Cengiz, “Mali disiplin konusunda UEF A’ya söz verdik ve 4 yıllık anlaşma yaptık. Sadece bazı yaptırımlar olacak ama bunlar çok önemli değil” dedi.
GALATASARAY'A NE CEZA GELECEK?
Galatasaray'da şimdi bu sorunun yanıtı aranıyor. Yapılan görüşmeler, verilen sözler neticesinde Avrupa kupalarından men edilme tehlikesini atlattı. Ancak gelir giderini dengeleyemeyen sarı-kırmızılı ekibin cezasız kurtulması da beklenmiyor. Cengiz de "Bazı cezalar var" diyerek bunu doğrularken Galatasaray, FFP kurallarının 5-6 ve 7. maddeleri üzerinden bir yaptırım bekliyor.
UEFA'NIN 3 ŞARTI:
-Mali disiplin
-Şeffaflık
-Samimiyet
İŞTE O 3 MADDE:
5) UEFA müsabakalarından elde edilen gelirlerin alıkonulması...
6) UEFA müsabakalarına yeni oyuncuların kaydettirilmesinin yasaklanması (Sattığın kadar al)...
7) Kulübün, UEFA kulüp müsabakaları için A-listesi olarak kaydettirilmiş oyuncuların sosyal haklar giderlerinin toplam masrafına finansal kısıtlamalar konulması dahil UEFA müsabakalarında yer almak üzere kaydettireceği oyuncu sayısının sınırlanması...
- 18.5.2018
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Beşiktaş'ın idmanında eksik çok
Toplam 2
Yorum
BJK'li Takima bak son maça çikmadan dagilmis tatil'e çikmis.. Hani belli mi olur sonuna kadar asilin inanin be, belki 2. ci oluruz.. Ruhsuzlastilar
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Beşiktaş'ta Vagner Love ve Negredo kararı
Toplam 2
Yorum
Kartalistan Negredo zor gider yillik 4 milyonu kim verecek ona ?
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Fenerbahçe umutla şampiyonluğu bekleyecek
Toplam 1
Yorum
batuhan göztepe gs yener
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