Finallerin üstadı Galatasaray – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mayıs 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Finallerin üstadı

    Finallerin üstadı Galatasaray

    maçıyla şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Cimbom, 2010-11 sezonundan bu yana ligin son maçlarında kaybetmiyor.

    ile yarın deplasmanda şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray, 2010'dan bu yana ligin son haftalarında fire vermiyor. Şampiyonluk için sadece bir puana ihtiyaç duyan sarıkırmızılılar, son 7 sezonda oynadığı kapanış maçlarının 6'sını kazanırken, 1 kez berabere kaldı. Geçen sezon son hafta Konya'yı TT Stadı'nda 2-1 deviren Cimbom, 34. haftalardaki en son yenilgisini ise 2009-10 sezonunda 2-1'lik skorla Gençlerbirliği karşısında aldı.

    TERİM'İN DE MAĞLUBİYETİ YOK
    ile 7. şampiyonluğuna koşan Fatih Terim, Galatasaray'ın başında çıktığı hiçbir 34. hafta mücadelesini kaybetmedi. Tecrübeli teknik adam sarıkırmızılı ekiple 7 kez 34. hafta mücadelesine çıkarken bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Terim, söz konusu 7 sezonun 6'sında şampiyonluğa ulaştı.

    İZMİR YOLCUSU
    Şampiyonluğa kilitlenen Galatasaray, Göztepe maçının İstanbul'daki hazırlık kısmını bugün saat 15.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Sarı-kırmızılı kafile akşam saat 17.30'da özel bir uçuşla İzmir'e hareket ederek kritik mücadele öncesi kampa girecek.

    Savaş ÇORLU
    1. 18.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Finallerin üstadı Galatasaray haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN