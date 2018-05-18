Finallerin üstadı Galatasaray
Göztepe maçıyla şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Cimbom, 2010-11 sezonundan bu yana ligin son maçlarında kaybetmiyor.
TERİM'İN DE MAĞLUBİYETİ YOK
Galatasaray ile 7. şampiyonluğuna koşan Fatih Terim, Galatasaray'ın başında çıktığı hiçbir 34. hafta mücadelesini kaybetmedi. Tecrübeli teknik adam sarıkırmızılı ekiple 7 kez 34. hafta mücadelesine çıkarken bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Terim, söz konusu 7 sezonun 6'sında şampiyonluğa ulaştı.
İZMİR YOLCUSU
Şampiyonluğa kilitlenen Galatasaray, Göztepe maçının İstanbul'daki hazırlık kısmını bugün saat 15.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Sarı-kırmızılı kafile akşam saat 17.30'da özel bir uçuşla İzmir'e hareket ederek kritik mücadele öncesi kampa girecek.
Savaş ÇORLU
- 18.5.2018
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Beşiktaş'ın idmanında eksik çok
Toplam 2
Yorum
BJK'li Takima bak son maça çikmadan dagilmis tatil'e çikmis.. Hani belli mi olur sonuna kadar asilin inanin be, belki 2. ci oluruz.. Ruhsuzlastilar
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Beşiktaş'ta Vagner Love ve Negredo kararı
Toplam 2
Yorum
Kartalistan Negredo zor gider yillik 4 milyonu kim verecek ona ?
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Fenerbahçe umutla şampiyonluğu bekleyecek
Toplam 1
Yorum
batuhan göztepe gs yener
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