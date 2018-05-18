Emre Çolak hazır
İki yıl önce G.Saray'dan ayrılıp Deportivo'ya giden Emre Çolak yuvaya dönüyor.
UEFA'dan gelecek cezaya göre özellikle alt yapıdan çıkan oyuncular konusunda sıkıntı yaşama ihtimali bulunan Galatasaray'a Emre Çolak'tan mesaj var. La Liga'da küme düşen Deportivo'dan bonservisini bedelsiz alabileceğini söyleyen tecrübeli futbolcu, göreve hazır olduğunu bildirdi.
BONSERVİSİNİ ALMASI GEREKİYOR
Takımdan bonservis bedeli olmadan ayrılan Emre'nin Deportivo ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Yönetimin bedavaya giden Emre için bonservis ödemesi zor gözüküyor. Bu nedenle genç yıldız alacaklarına karşılık bonservisini isteyecek.
- 18.5.2018
-
Beşiktaş'ın idmanında eksik çok
Toplam 2
Yorum
BJK'li Takima bak son maça çikmadan dagilmis tatil'e çikmis.. Hani belli mi olur sonuna kadar asilin inanin be, belki 2. ci oluruz.. Ruhsuzlastilar
-
Beşiktaş'ta Vagner Love ve Negredo kararı
Toplam 2
Yorum
Kartalistan Negredo zor gider yillik 4 milyonu kim verecek ona ?
-
Fenerbahçe umutla şampiyonluğu bekleyecek
Toplam 1
Yorum
batuhan göztepe gs yener
Emre Çolak hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.