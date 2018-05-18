Emre Çolak hazır

UEFA'dan gelecek cezaya göre özellikle alt yapıdan çıkan oyuncular konusunda sıkıntı yaşama ihtimali bulunan Galatasaray'a Emre Çolak'tan mesaj var. La Liga'da küme düşen Deportivo'dan bonservisini bedelsiz alabileceğini söyleyen tecrübeli futbolcu, göreve hazır olduğunu bildirdi.



BONSERVİSİNİ ALMASI GEREKİYOR

Takımdan bonservis bedeli olmadan ayrılan Emre'nin Deportivo ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Yönetimin bedavaya giden Emre için bonservis ödemesi zor gözüküyor. Bu nedenle genç yıldız alacaklarına karşılık bonservisini isteyecek.