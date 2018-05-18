Bafetimbi Gomis: "Öncelik şampiyonluk" – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    : "Öncelik şampiyonluk"

    <a href="/index/bafetimbi-gomis?id=0f0d8154-647a-4bb4-b4a6-e40ab6e35cf1" class="" rel="tag">Bafetimbi Gomis</a>: "Öncelik şampiyonluk"
    Gol krallığı için gün sayan , şampiyonluğa kilitlendi. 28 golle zirvede yer alan 32 yaşındaki santrfor, kariyerinin ilk lig şampiyonluğu yaşamak için can atıyor. Fransız santrfor, ipi göğüslemedikten sonra gol krallığının hiçbir öneminin olmadığını belirterek, "Şampiyon olduktan sonra krallığın keyfi çıkar. Kupa yoksa bir anlamı yok" diyor. Fransız yıldız, 1 gol daha atarsa 28 gollü Alex'i geçerek ligdeki en yabancı futbolcu olacak.
    1. 18.5.2018
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