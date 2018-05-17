Yeni kral Gomis – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Yeni kral

    Yeni kral <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>

    Fransız yıldız, ’ın 16. gol kralı unvanını alacak.

    Bu sezon attığı gollerle lige damga vuran Bafetimbi Gomis attığı 28 golle Galatasaray'ın 16. gol kralı olacak. 1959 yılından bugüne formasıyla gol krallığı yaşayan 15 isim var. Son 10 sezona bakıldığında ise zirvede sadece 2 Galatasaraylı bulunuyor. 2008-09 sezonunda Baros'un 20 golle en çok gol atan isim olduğu sezondan sonra zirveye çıkan tek isim ise Burak Yılmaz oldu. 1959'dan itibaren Fenerbahçe'nin gol kralı çıkardığı 15 isim bulunurken, Trabzon ve Beşiktaş'tan 4'er isim bu sevinci yaşadı.

    TEK SAHİBİ OLACAK
    , maçında bir gol daha atması halinde eski F.Bahçeli oyuncu Alex de Souza'yı geçerek ligin en çok gol atan yabancı oyuncusu olacak.

    REKOR ÇOLAK'TA
    'de bir sezonda en çok gol atan isim ise 1987-1988 sezonunda formasıyla 39 gol atan . Tanju ayrıca Avrupa'da da en çok gol atan oyuncu olarak Altın Ayakkabı ödülünün de sahibi olmuştu.

    1. 17.5.2018
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