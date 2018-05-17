Yeni kral Gomis
Fransız yıldız, galatasaray’ın 16. gol kralı unvanını alacak.
TEK SAHİBİ OLACAK
Gomis, Göztepe maçında bir gol daha atması halinde eski F.Bahçeli oyuncu Alex de Souza'yı geçerek ligin en çok gol atan yabancı oyuncusu olacak.
REKOR ÇOLAK'TA
Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan isim ise 1987-1988 sezonunda Galatasaray formasıyla 39 gol atan Tanju Çolak. Tanju ayrıca Avrupa'da da en çok gol atan oyuncu olarak Altın Ayakkabı ödülünün de sahibi olmuştu.
- 17.5.2018
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 1
Yorum
mmmm trabzon rıza hocayı gönderirse çok yazık eder benden söylemesi bana göre süper liğin en iyi hocası
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Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 4
Yorum
İSAK TOK Heman fitbolu bıraksın FB nin başına musallat olmasın
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Beşiktaş'ta ikinci Gomez dönemi başlıyor!
Toplam 2
Yorum
Taraftar Aynen adam la liga da 21 gol atmis ama bizim Senol hoca'ya yetmez Love'u oynatir :))
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