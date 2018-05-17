UEFA'nın Galatasaray kararı belli oldu!
Galatasaray'ın UEFA ile yaptığı görüşme sona erdi.
Toplantıdan çıkan Başkan Cengiz, A Spor muhabirine yaptığı açıklamada; "İlk olarak şunu belirteyim ki Avrupa kupalarına katılmamız konusunda hiç bir engel yok. UEFA ile anlaşmamız var, anlaşmamızda detaylar var ama bunlar 1 hafta sonra netleşecek" dedi.
UEFA ile her konuda mutabık kaldıklarını belirten Başkan Cengiz şöyle devam etti: "Görüşmü 2-3 saat sürdü. UEFA yetkilileri ile üst düzey görüşmeler yaptık. Galatasaray'ın Avrupa kupalarına katılması için önünde hiçbir engel yok. Diğer detayları da masaya yatıracağız ve yaklaşık 1 hafta içerisinde sonuçlandıracağız. Detaylar var anlaşmamızda o detaylar ise anlaşılmaz değil. Her şeyde hemen hemen mutabık kaldık. Hiçbir sorun yok. Benim Galatasaraylılara müjdeleyeceğim şey Avrupa kupalarına katılmamız gerekiyor. Bazı cezalar var bunları da Galatasaray kaldırabilir cezalar, üstesinden gelebileceği disipline olabileceği cezalar. Hiç önemli değil, bizim için önemli olan Avrupa kupalarına katılmak. 4 yıllık bir settlement, agreementı imzalayacağız. Galatasaray doğru yolda, taraftarlarımız bundan emin olabilir. UEFA bizden mali disiplin, açıklık, şeffaflık ve samimiyet istiyor" dedi.
- 17.5.2018 16:27
- Güncelleme: 17.5.2018 17:55
-
Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
abbbas bazen sevdiklerinin iyiliği için bu hayattan çekilip gider insan..alır başını taa uzaklara..
-
Bir terslik var!
Toplam 5
Yorum
karado 1-cüneyt çakır yetti.
-
Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
lakin; sen feneri seviyorsun ama fener seni sevmiyorsa ortada bi sorun vardır .bunu gör..kısa kes meges.
UEFA'nın Galatasaray kararı belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.