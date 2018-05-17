Tudor Galatasaray'dan para istiyor!
Bu sezonun 16. haftasında Galatasaray ile yollarını ayıran İgor Tudor, geri adım atmıyor.
Bu sezonun 16. haftasında Galatasaray ile yollarını ayıran İgor Tudor, geri adım atmıyor. Sözleşmesi tek taraflı feshedilen ve Galatasaray'a dava açan Hırvat teknik direktör, 7.5 milyon TL istiyor. Kendi ülkesinde verdiği röportajlarda sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda payı olduğunu söyleyen 40 yaşındaki teknik adamın davasından vazgeçmeyeceği öğrenildi.
- 17.5.2018
-
Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 6
Yorum
gittttt taraftarın sana 1 gün daha sabrı kalmadı..
-
19.05'te hedef 21. şampiyonluk!
Toplam 2
Yorum
Aslan Gol yemezsek SAMPIYONUZ!
-
Premier Lig'den resmi teklif geldi! İşte Rodrigues'in bonservis bedeli
Toplam 5
Yorum
Aslan Ayni kalitdeki futbolcular 35-40 milyondan asagi degil piyasasi.Hem top tasiyabiliyor,asist yapiyor
Tudor Galatasaray'dan para istiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.