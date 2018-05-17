Bu sezonun 16. haftasında Galatasaray ile yollarını ayıran İgor Tudor, geri adım atmıyor. Sözleşmesi tek taraflı feshedilen ve Galatasaray'a dava açan Hırvat teknik direktör, 7.5 milyon TL istiyor. Kendi ülkesinde verdiği röportajlarda sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda payı olduğunu söyleyen 40 yaşındaki teknik adamın davasından vazgeçmeyeceği öğrenildi.