Tudor Galatasaray'dan para istiyor! – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Mayıs 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    'dan para istiyor!

    <a href="/index/tudor?id=c581e61d-627f-43a8-abc5-e46e04560998" class="" rel="tag">Tudor</a> <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan para istiyor!

    Bu sezonun 16. haftasında ile yollarını ayıran İgor , geri adım atmıyor.

    Bu sezonun 16. haftasında ile yollarını ayıran İgor , geri adım atmıyor. Sözleşmesi tek taraflı feshedilen ve 'a dava açan Hırvat teknik direktör, 7.5 milyon TL istiyor. Kendi ülkesinde verdiği röportajlarda sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda payı olduğunu söyleyen 40 yaşındaki teknik adamın davasından vazgeçmeyeceği öğrenildi.

    1. 17.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'dan para istiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN