Rodrigues Galatasaray'ın kasasını dolduracak
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    'den resmi teklif geldi! İşte Rodrigues'in bonservis bedeli

    <a href="/index/premier-lig?id=9c1bcfee-0562-443a-8745-190e259a48e0" class="" rel="tag">Premier Lig</a>'den resmi teklif geldi! İşte Rodrigues'in bonservis bedeli

    İngiliz basınına konuşan G.Saray Başkan Yardımıcısı Adil Araboğlu, sezona damgasını vuran Garry Rodrigues'in değerini açıkladı.

    1. 17.5.2018 08:41
    2. Güncelleme: 17.5.2018 09:17
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