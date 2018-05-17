Göztepe ile Galatasaray 52'nci randevuda

TÜRKİYE nefesini tuttu, Cumartesi günü İzmir'de oynanacak Göztepe-Galatasaray maçına kilitlendi. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonun belirleneceği müsabakada Bornova Stadı'nda kozlarını paylaşacak iki sarı-kırmızılı takım tarihlerinde 52'nci randevularına çıkacak. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Şu ana kadar oynanan 51 lig karşılaşmasında Galatasaray 27 kez Göztepe'yi mağlup etti. İzmir temsilcisi de 11 maçta Galatasaray'a geçit vermedi. İki köklü kulübün 13 maçında ise eşitlik bozulmadı.



İlk kez 1959 yılında eski adıyla Türkiye 1'inci Ligi'nde İstanbul'da karşı karşya gelen Göztepe ve Galatasaray sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. İki takımın son müsabakası ise 24 Aralık 2017'de Türk Telekom Stadı'nda oynanandı. O maçta Göztepe 1-0 öne geçmesine rağmen Galatasaray rakibini 3-1 yendi. Atılan gollerde ise Galatasary, Göztepe'ye 77'ye 36 üstünlük kurdu. Göztepe, renktaşını son olarak 2001-02 sezonunda yendi. Göztepe, Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Tayfun ve Mustafa'nın golleriyle 2-0 kazandı, Galatasaray o sezonu şampiyon tamamladı.

Galatasaray, Göztepe'ye karşı İzmir'de 2002-03 sezonunda galip geldi. Sarı-kırmızılılar Ali Lukunku'nun golüyle o karşılaşmayı 1-0 kazandı. Taraflar arasında geride kalan 51 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı. Galatasaray, 1978-79 sezonunda Göztepe'yi evinde 6-1, 1959'daki ilk sezonda da İzmir'de 5-0 yenmeyi bildi. Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi. Göztepe ve Galatasaray daha önce iki kez son hafta karşılaştı. Göztepe, 1975-76 ve 1961-62'deki son hafta maçlarını 2-0 galip bitirdi.



STAT TIKLIM TIKLIM OLACAK

Süper Lig'in son haftasında Göztepe-Galatasaray randevusuna ev sahipliği yapacak 8 bin kapasiteli Bornova Stadı, şampiyonun belirleneceği maçta tıklım tıklım dolacak. Göztepeli taraftarlar 216 TL'den satışa çıkan VIP, 109 TL olan numaralı ve 16. 5 TL olarak belirlenen kuzey kale arkası tribün biletlerini 5 dakikada tüketirken, 500'e yakın Galatasaraylı da kale arkasında yer alacak. Cumartesi günü futbol şöleninin yaşanacağı İzmir'de geniş güvenlik önlemleri de alınacak. Biletsiz hiç bir seyirci Bornova Stadı'nın çevresine dahi yaklaştırılmayacak. Yüzlerce polis ve özel güvenlik görevlisi stat içi ve dışında kuş uçurtmayacak.



?GÖZTEPE'DE ZORUNLU ROTASYON

Galatasaray karşılaşmasıyla 2017-18 sezonuna nokta koyacak Göztepe'nin teknik direktör Tamer Tuna, kritik karşılaşmaya zorunlu değişiklikler yaparak çıkacak. Tuna'nın kart cezalısı kanat oyuncusu Halil'in yerine Gouffran'a yine geçen hafta Konyaspor maçında kırmızı kart gören orta saha Poko'nun yerine de Ngando'ya şans vereceği bildirildi. Göztepe'de sakatlığı süren sağ bek Sabri'nin de 15 yıl aralıksız formasını giydiği eski takımı Galatasaray'a karşı oynayamayacağı öğrenildi.



?İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI KAZANAMADI

Göztepe, bu sezon İstanbul takımlarına karşı hiç galibiyet elde edemedi. Ligde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Kasımpaşa'ya karşı mücadele eden Göztepe, 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Sadece ligin ilk haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan İzmir ekibi, Kadıköy'de 2-1 kaybederken, Beşiktaş'a 3-1 ve 5-1, Başakşehir'e 2-1 ve 2-0, Kasımpaşa'ya 3-1 ve 2-0, Galatasaray'a da 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.



FATİH TERİM 5'TE 5 YAPTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe'ye karşı çıktığı 5 maçı da kazanmayı bildi. Göztepe'yi de 1989-1990 sezonunda çalıştıran Terim, ilk kez Galatasaray'ın başında 1999-2000 sezonunda Göztepe'ye rakip oldu. Galatasaray o yıl sarı-kırmızılıları içeride ve dışarıda 2-0 yendi. Bu kez 2002-03'te Göztepe ile karşılaşan Terim'in Galatasaray'ı İstanbul'da 3-1, İzmir'de ise 1-0 kazandı. Fatih Terim'in yüzü bu sezon da Göztepe'ye karşı güldü. Igor Tudor'un yerine göreve gelen ve ilk karşılaşmasına Göztepe maçıyla çıkan Fatih Terim 3-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.