Fatih Terim'den 17 Mayıs paylaşımı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 17 Mayıs 2000 tarihinde kazanılan UEFA Kupası'nın yıldönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Terim'in bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı ve binlerce kez retweet edildi.
İşte o paylaşım:
- 17.5.2018 00:22
- Güncelleme: 17.5.2018 06:24
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Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 6
Yorum
gittttt taraftarın sana 1 gün daha sabrı kalmadı..
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19.05'te hedef 21. şampiyonluk!
Toplam 2
Yorum
Aslan Gol yemezsek SAMPIYONUZ!
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Premier Lig'den resmi teklif geldi! İşte Rodrigues'in bonservis bedeli
Toplam 5
Yorum
Aslan Ayni kalitdeki futbolcular 35-40 milyondan asagi degil piyasasi.Hem top tasiyabiliyor,asist yapiyor
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