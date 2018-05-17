Fatih Terim'den 17 Mayıs paylaşımı! – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    'den paylaşımı!

    Fatih Terim'den 17 Mayıs paylaşımı!

    Galatasaray Teknik Direktörü 2000 tarihinde kazanılan Kupası'nın yıldönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

    Terim yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Biz 'ta sadece bir kupa kaldırmadık. Galatasaray ruhunu ve kimliğini futbol tarihine yazdırdık. Yenileri için ise nefesimiz yettiğince çalışıyoruz. Nice kupalara"

    Terim'in bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı ve binlerce kez retweet edildi.

    İşte o paylaşım:
    1. 17.5.2018 00:22
    2. Güncelleme: 17.5.2018 06:24
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