Deniz Türüç'den Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması! – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    'den Galatasaray ve açıklaması!

    <a href="/index/deniz-turuc?id=67f51734-9a2b-49bf-884d-e6f5a97b523f" class="" rel="tag">Deniz Türüç</a>'den Galatasaray ve <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a> açıklaması!

    Adı Galatasaray'la anılan , "Fatih hoca beni milli takıma aldı, onunla çalışmak herkesin hayalidir. İki sezonda 40 gole katkım var. Hazırım, artık bu adımı atmak, transfer olmak istiyorum" dedi.

    formasıyla sezonu 9 gol, 7 asistle tamamlayan 'ün adı bir süredir Galatasaray'la anılıyordu. Başarılı oyuncu hakkında çıkan transfer söylentilerine çok net cevap verdi. Lig Radyo'da editörümüz Ömer Necati Albayrak'ın sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti: " beni milli takıma çağıran ve bana yardımcı olan bir hoca. Her futbolcunun hayali onun gibi bir teknik adamla çalışmaktır, bu onurdur. Adımın transferde geçmesi gurur verici tabii ki."

    'EN DOĞRUSU AYRILMAK'
    "İki sezondur yaklaşık 40 gole katkı yaptım. Büyük takımı kim istemez. Ben de kendi adıma artık buna hazırım. Bu adımı atmak istiyorum. Kulübüm için de benim için de en doğrusu eminim ki bu. 'un menfaatleri doğrultusunda bu yaz transfer olmak isterim."

    'HEPSİ BÜYÜK İSİMLER'
    Adı İstanbul'un diğer devleriyle de geçen Deniz, ", veya ... Bunların hepsi Türk futbolu için önemli isimler. Dolayısıyla onların çalıştırdığı takımlarla adımın geçmesi beni her zaman mutlu eder" ifadelerini kullandı.

    1. 17.5.2018 18:58
    2. Güncelleme: 17.5.2018 19:02
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