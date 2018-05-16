Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den Galatasaray'a mesaj
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözecek maçta cumartesi günü Bornova Stadı'nda lider Galatasaray'ı ağırlayacak Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu dile getirdi.
- 16.5.2018 16:37
- Güncelleme: 16.5.2018 17:46
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Toplam 3
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FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
Toplam 2
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murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
Toplam 2
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Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den Galatasaray'a mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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