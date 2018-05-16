Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den Galatasaray'a mesaj – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Başkanı 'den 'a mesaj

    Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den Galatasaray'a mesaj

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözecek maçta cumartesi günü Bornova Stadı'nda lider Galatasaray'ı ağırlayacak Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu dile getirdi.

    1. 16.5.2018 16:37
    2. Güncelleme: 16.5.2018 17:46
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