Galatasaray'da Fatih Terim Lucescu'dan sonra ilki başardı – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'da Lucescu'dan sonra ilki başardı

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a> Lucescu'dan sonra ilki başardı

    Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında bu sezon iç sahadaki son lig maçını oynamış ve Yeni Malatyaspor'u da 2-0'la geçmeyi başarmıştı.

    1. 16.5.2018 11:54
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