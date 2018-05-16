Galatasaray'da Cüneyt Çakır korkusu: 7 maçta sadece... – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'da korkusu: 7 maçta sadece...

    Galatasaray'da Cüneyt Çakır korkusu: 7 maçta sadece...

    'ın son haftada yapacağı ve 2017-2018 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Göztepe maçına hakem atandı.

    7 MAÇTA 2 GALİBİYET 4 MAĞLUBİYET
    Sarı-kırmızıların 'ın yönettiği son 7 maçta sadece 2 galibiyeti bulunuyor. Rakiplerine 4 kez mağlup olan , 1 maçtan ise beraberlikle ayrılmıştı.

    İŞTE CÜNEYT ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ SON 7 GALATASARAY MAÇI
    9 Nisan 2018: Gençlerbirliği 1-0 Galatasaray (Mağlup)
    22 Ocak 2018: Kayserispor 1-3 Galatasaray (Galip)
    22 Ekim 2017: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe (Berabere)
    16 Eylül 2017: Galatasaray 2-0 Kasımpaşa (Galip)
    10 Nisan 2017: Medipol Başakşehir 4-0 Galatasaray (Mağlup)
    21 Ocak 2017: Kardemir Karabükspor 2-1 Galatasaray (Mağlup)
    20 Kasım 2016: Fenerbahçe 2-0 Galatasaray (Mağlup)

    1. 16.5.2018 15:28
    2. Güncelleme: 16.5.2018 15:51
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