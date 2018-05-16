Galatasaray'da Cüneyt Çakır korkusu: 7 maçta sadece...

7 MAÇTA 2 GALİBİYET 4 MAĞLUBİYET

Sarı-kırmızıların Cüneyt Çakır'ın yönettiği son 7 maçta sadece 2 galibiyeti bulunuyor. Rakiplerine 4 kez mağlup olan Galatasaray, 1 maçtan ise beraberlikle ayrılmıştı.

İŞTE CÜNEYT ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ SON 7 GALATASARAY MAÇI

9 Nisan 2018: Gençlerbirliği 1-0 Galatasaray (Mağlup)

22 Ocak 2018: Kayserispor 1-3 Galatasaray (Galip)

22 Ekim 2017: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe (Berabere)

16 Eylül 2017: Galatasaray 2-0 Kasımpaşa (Galip)

10 Nisan 2017: Medipol Başakşehir 4-0 Galatasaray (Mağlup)

21 Ocak 2017: Kardemir Karabükspor 2-1 Galatasaray (Mağlup)

20 Kasım 2016: Fenerbahçe 2-0 Galatasaray (Mağlup)