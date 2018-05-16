Galatasaray'a Fenerbahçe engeli! – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    'a engeli!

    Galatasaray'a Fenerbahçe engeli!

    , olası şampiyonluğun ardından yapılacak kutlamalar konusunda programını hazırlıyor.

    19 Mayıs'ta 'de oynanacak karşılaşmanın dev ekrandan 'da izlenebilmesi için Spor İl Güvenlik Kurulu'na başvuran ve cevap bekleyen sarı-kırmızılılar, şampiyonluk durumunda da kupa törenini 21 Mayıs Pazartesi gününe bırakacak. Bunun da güvenlik gerekçesiyle olduğu ifade edildi.

    20 Mayıs'ta 'nin 'da final oynayabileceği ve şampiyon olabileceği düşünüldü ve bu nedenle kutlamanın pazartesi gününe bırakılmasına karar verildi. İki kulüp taraftarının kutlamalarda karşı karşıya gelmesinden çekinen güvenlik, sarı-kırmızılıları bu şekilde yönlendirdi.

    1. 16.5.2018 09:50
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