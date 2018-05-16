Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzakta – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzakta

    Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzakta

    Spor Toto 'de 2017-2018 sezonunun son haftasına en yakın rakibinin 3 puan önünde 72 puanla lider giren Galatasaray, şampiyonluğun 1 puan uzağında.

    Ligde sezonun son maçını deplasmanda Göztepe'ye karşı oynayacak sarı-kırmızılı ekibin alacağı 1 puan, rakiplerinin elde edeceği sonuçlardan bağımsız olarak şampiyonluk için yeterli olacak.

    Göztepe deplasmanında zorlu bir karşılaşmaya çıkacak Galatasaray, İzmir'den şampiyon olarak dönmek için mücadele verecek.

    İKİ SEZON ARADAN SONRA ŞAMPİYONLUK GELEBİLİR
    Galatasaray, ligi şampiyon tamamlaması halinde 2 sezon aradan sonra yeniden adını zirveye yazdıracak.

    Son olarak teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 2014-2015 sezonunda şampiyonluk yaşayan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın ligi ilk sırada tamamladığı son 2 sezonda beklentilerin altında kalmıştı.

    21. ŞAMPİYONLUK ÇOK YAKIN
    Sarı-kırmızılı takım, 'de sezonun bitimine 1 hafta kala 21. şampiyonluğunu elde etmeye çok yakın.

    Ligin geride kalan 59 sezonunda 20 kez bu başarıyı tekrarlayarak rekoru elinde bulunduran ve formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan Galatasaray, 21. şampiyonluk için İzmir'de sahaya çıkacak.

    Galatasaray, sezonu zirvede bitirmesi durumunda, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 2'ye yükseltmiş olacak.

    Bu sezon 60. kez oynanan ligde Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle oldu:

    Sezon Şampiyon Teknik Direktör
    1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç
    1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç
    1968-69 Galatasaray Toma Kaleperovic
    1970-71 Galatasaray Brian Birch
    1971-72 Galatasaray Brian Birch
    1972-73 Galatasaray Brian Birch
    1986-87 Galatasaray Jupp Derwall
    1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli
    1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp
    1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann
    1996-97 Galatasaray Fatih Terim
    1997-98 Galatasaray Fatih Terim
    1998-99 Galatasaray Fatih Terim
    1999-00 Galatasaray Fatih Terim
    2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu
    2005-06 Galatasaray Erik Gerets
    2007-08 Galatasaray Feldkamp / Cevat Güler
    2011-12 Galatasaray Fatih Terim
    2012-13 Galatasaray Fatih Terim
    2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu

    HEDEF, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 15. KEZ YER ALMAK
    Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'i şampiyon tamamlaması durumunda tarihinde 15. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantileyecek.

    Son olarak 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan sarı-kırmızılı takım, UEFA kriterlerini karşılayamadığı gerekçesiyle 2016-2017'de Avrupa kupalarından men edilmiş, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi'ne henüz 2. ön eleme turunda İsveç temsilcisi Östersunds'a elenerek veda etmişti.

    Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk halinde 6. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak.

    SEZONU 2 KUPAYLA KAPATABİLİR
    Şampiyonluk kupasını kaldırabilmek için Göztepe maçına odaklanan Galatasaray, sezonu 2 kupayla tamamlayabilir.

    Galatasaray, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlaması durumunda, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor'la TFF Süper Kupa maçına çıkma hakkını da elde edecek.

    1. 16.5.2018 11:38
    2. Güncelleme: 16.5.2018 11:41
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