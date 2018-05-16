Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzakta
Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun son haftasına en yakın rakibinin 3 puan önünde 72 puanla lider giren Galatasaray, şampiyonluğun 1 puan uzağında.
Ligde sezonun son maçını deplasmanda Göztepe'ye karşı oynayacak sarı-kırmızılı ekibin alacağı 1 puan, rakiplerinin elde edeceği sonuçlardan bağımsız olarak şampiyonluk için yeterli olacak.
Göztepe deplasmanında zorlu bir karşılaşmaya çıkacak Galatasaray, İzmir'den şampiyon olarak dönmek için mücadele verecek.
İKİ SEZON ARADAN SONRA ŞAMPİYONLUK GELEBİLİR
Galatasaray, ligi şampiyon tamamlaması halinde 2 sezon aradan sonra yeniden adını zirveye yazdıracak.
Son olarak teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 2014-2015 sezonunda şampiyonluk yaşayan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın ligi ilk sırada tamamladığı son 2 sezonda beklentilerin altında kalmıştı.
21. ŞAMPİYONLUK ÇOK YAKIN
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de sezonun bitimine 1 hafta kala 21. şampiyonluğunu elde etmeye çok yakın.
Ligin geride kalan 59 sezonunda 20 kez bu başarıyı tekrarlayarak rekoru elinde bulunduran ve formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan Galatasaray, 21. şampiyonluk için İzmir'de sahaya çıkacak.
Galatasaray, sezonu zirvede bitirmesi durumunda, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 2'ye yükseltmiş olacak.
Bu sezon 60. kez oynanan ligde Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle oldu:
|Sezon
|Şampiyon
|Teknik Direktör
|1961-62
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|1962-63
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|1968-69
|Galatasaray
|Toma Kaleperovic
|1970-71
|Galatasaray
|Brian Birch
|1971-72
|Galatasaray
|Brian Birch
|1972-73
|Galatasaray
|Brian Birch
|1986-87
|Galatasaray
|Jupp Derwall
|1987-88
|Galatasaray
|Mustafa Denizli
|1992-93
|Galatasaray
|Karl Heinz Feldkamp
|1993-94
|Galatasaray
|Rainer Hollmann
|1996-97
|Galatasaray
|Fatih Terim
|1997-98
|Galatasaray
|Fatih Terim
|1998-99
|Galatasaray
|Fatih Terim
|1999-00
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2001-02
|Galatasaray
|Mircea Lucescu
|2005-06
|Galatasaray
|Erik Gerets
|2007-08
|Galatasaray
|Feldkamp / Cevat Güler
|2011-12
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2012-13
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2014-15
|Galatasaray
|Hamza Hamzaoğlu
HEDEF, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 15. KEZ YER ALMAK
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'i şampiyon tamamlaması durumunda tarihinde 15. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantileyecek.
Son olarak 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan sarı-kırmızılı takım, UEFA Finansal Fair Play kriterlerini karşılayamadığı gerekçesiyle 2016-2017'de Avrupa kupalarından men edilmiş, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi'ne henüz 2. ön eleme turunda İsveç temsilcisi Östersunds'a elenerek veda etmişti.
Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk halinde 6. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak.
SEZONU 2 KUPAYLA KAPATABİLİR
Şampiyonluk kupasını kaldırabilmek için Göztepe maçına odaklanan Galatasaray, sezonu 2 kupayla tamamlayabilir.
Galatasaray, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlaması durumunda, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor'la TFF Süper Kupa maçına çıkma hakkını da elde edecek.
- 16.5.2018 11:38
- Güncelleme: 16.5.2018 11:41
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Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
Toplam 3
Yorum
FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
Toplam 2
Yorum
murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
Toplam 2
Yorum
Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
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