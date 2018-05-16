Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    , maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

    , 'in 34'üncü haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

    Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    , karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 16.5.2018 17:35
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