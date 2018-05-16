Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 16.5.2018 17:35
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murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
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