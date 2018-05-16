Eski Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in yeni takımı belli oldu – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Eski Teknik Direktörü 'in yeni takımı belli oldu

    Eski Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in yeni takımı belli oldu

    Eredivisie ekiplerinden Heerenveen, teknik direktörlük görevine 'ın eski hocası 'i getirmek istiyor.

    Eredivisie Avrupa Ligi Play Off yarı finalinde Utrecht'e elenen Heerenveen'de teknik direktör Jurgen Streppel'in görevine kısa süre içinde son verileceği iddia edildi. Hollanda basınında yer alan habere göre; Heerenveen, göreve 55 yaşındaki Riekerink'i getirmek istiyor.

    İki taraf arasında görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, , Hollanda basınına şu ifadeleri kullandı: ''Şu an Hollanda'dan birkaç takımla görüşmem oldu ancak isimlerini söyleyemem. Kısa süre içerisinde bir karar vereceğim''

    Jan Olde Riekerink, 'ı çalıştırdığı dönemde ve şampiyonluğu yaşamıştı. Hollandalı teknik adam daha önce Emmen ve Gent ekipleri de çalıştırmıştı.

    1. 16.5.2018 03:55
    2. Güncelleme: 16.5.2018 03:57
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