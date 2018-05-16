Asamoah Inter’de! – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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HEPSİ
    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Asamoah ’de!

    Asamoah Inter’de!
    İsmi uzun süre Galatasaray ile anılan Juventuslu Kwadwo Asamoah, Inter'e imza atmaya gitti. Ganalı yıldız, başkent ekibine transfer olmak üzere dün Milano'ya ulaştı. için sağlık kontrolünden geçen 29 yaşındaki sol bek, haziranın sonunda Juventus'taki sözleşmesinin bitmesiyle birlikte yeni takımına katılacak.
    1. 16.5.2018
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