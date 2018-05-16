Alex Telles'ten Galatasaray mesajı
Porto formasıyla Portekiz Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan Alex Telles, eski takımı Galatasaray'a mesaj gönderdi.
Porto formasıyla Portekiz Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan Alex Telles, eski takımı Galatasaray'a mesaj gönderdi.
''GALATASARAY'IN ÇILGIN TARAFTARLARI VAR AMA...''
Şampiyonluğun ardından konuşan Telles, ''Bu şampiyonluğu hayatım boyunca unutmayacağım. Galatasaray'ın çılgın taraftarları var ama kalbimdeki takım Porto. Tüm hayatım boyunca Porto için oynayabilirim'' sözlerini kullandı.
Brezilyalı sol bek, bu sezon 45 kez Porto forması giyerken 4 gol ve 20 asist üretme başarısı gösterdi. (Sporx)
- 16.5.2018 09:39
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