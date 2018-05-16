Alex Telles'ten Galatasaray mesajı – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    'ten mesajı

    Alex Telles'ten Galatasaray mesajı

    Porto formasıyla 'nde şampiyonluk sevinci yaşayan , eski takımı 'a mesaj gönderdi.

    Porto formasıyla 'nde şampiyonluk sevinci yaşayan , eski takımı 'a mesaj gönderdi.

    ''GALATASARAY'IN ÇILGIN TARAFTARLARI VAR AMA...''

    Şampiyonluğun ardından konuşan Telles, ''Bu şampiyonluğu hayatım boyunca unutmayacağım. Galatasaray'ın çılgın taraftarları var ama kalbimdeki takım Porto. Tüm hayatım boyunca Porto için oynayabilirim'' sözlerini kullandı.

    Brezilyalı sol bek, bu sezon 45 kez Porto forması giyerken 4 gol ve 20 asist üretme başarısı gösterdi. (Sporx)

    1. 16.5.2018 09:39
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