Ahmet Çakar'dan şampiyonluk sözleri: G.Saray... – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'dan şampiyonluk sözleri: G.Saray...

    <a href="/index/ahmet-cakar?id=e61f168a-a48c-439c-968a-155a5ab5a516" class="" rel="tag">Ahmet Çakar</a>'dan şampiyonluk sözleri: G.Saray...

    Sabah Spor yazarlarından Ahmet Çakar, ligin son haftasına girilirken alevlenen şampiyonluk yarışını değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın Galatasaray, Fenerbahçe ve şampiyonluk sözleri...

    1. 16.5.2018 10:20
    2. Güncelleme: 16.5.2018 10:27
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