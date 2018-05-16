Ahmet Çakar'dan şampiyonluk sözleri: G.Saray...
Sabah Spor yazarlarından Ahmet Çakar, ligin son haftasına girilirken alevlenen şampiyonluk yarışını değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın Galatasaray, Fenerbahçe ve şampiyonluk sözleri...
- 16.5.2018 10:20
- Güncelleme: 16.5.2018 10:27
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Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
Toplam 3
Yorum
FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
Toplam 2
Yorum
murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
Toplam 2
Yorum
Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
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