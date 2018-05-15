Sağ bekte Martin Linnes bir adım önde – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Sağ bekte bir adım önde

    Sağ bekte Martin Linnes bir adım önde

    ’in karşısında da oyuncuya görev vermesi bekleniyor.

    Mariano'nun derbisinde sakatlanmasıyla sağ bekte formayı kapan yine ilk 11'e yakın. 'in Akhisar ve Yeni maçlarındaki performansından memnun kaldığı oyuncuyu, karşısında da değiştirmeyeceği öğrenildi. İyileşen Mariano ise yine kulübede olacak.
    1. 15.5.2018
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