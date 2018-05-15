Renk seçimi yapıldı – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Renk seçimi yapıldı

    Renk seçimi yapıldı

    Kongrede gri, sarı oyla yarışacak.

    'da Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adayları renk seçimini yaptı. 26 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek olan genel kurulda sarı kırmızılı kulübün mevcut başkanı Mustafa Cengiz'e oy vermek isteyenler gri, Ozan Korkut'a oy vermek isteyenler kırmızı, Ali Fatinoğlu'na oy vermek isteyenler mor, 'e oy vermek isteyenler ise sarı renkli oy pusulası kullanacak. Stadyumu'nda yapılan renk seçimine adaylardan yalnızca katılırken, diğer adaylar temsilcileri vasıtasıyla temsil edildi.
    1. 15.5.2018
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