Garry Rodrigues'e 5 takım talip! – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Garry 'e 5 takım talip!

    Garry <a href="/index/rodrigues?id=80b16b17-0671-4e47-a44c-dfedc797786f" class="" rel="tag">Rodrigues</a>'e 5 takım talip!

    Başkan Yardımcısı , 'in gitmesini istemediğini söyledi.

    Başkan Yardımcısı , 'in gitmesini istemediğini söyledi. Başarılı futbolcuyu, maçında 5 kulübün izlediğini ifade eden Araboğlu, "Fiyatının 30 milyon euro'nun üzerine taşıdı ama gitmesini de istemem" diye konuştu.
    1. 15.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Garry 'e 5 takım talip! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN