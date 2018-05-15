Fatih Terim'in gözdesi Lisandro Semedo – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'in gözdesi Lisandro Semedo

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'in gözdesi Lisandro Semedo

    Cimbom'a Rodrıgues'ten sonra bir Yeşil Burun'lu daha. Scout ekibi izlettirdi, tecrübeli hoca "alın" dedi.

    1. 15.5.2018 01:24
    2. Güncelleme: 15.5.2018 04:58
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