Udinese'de Igor Tudor son haftaya kaldı – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    Udinese'de Igor son haftaya kaldı

    Udinese'de Igor Tudor son haftaya kaldı
    , Udinese'de zor günler geçiriyor. Bitime 4 hafta kala gelen Hırvat çalıştırıcı, H.Verona'yı deplasmanda 1-0'la geçerek, düşmeme mücadelesi veren takımının umudunu son haftaya taşıdı. 37 puanla 15. siyah-beyazlılar, evinde Bologna'yı yenerse, diğer sonuçlara bakmadan ligde kalacak.
    1. 14.5.2018
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