Rekorlarla ilklerle şampiyonluğa!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 geçerek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalarken Türk Telekom Stadyumu'nda birçok rekor ve ilk yaşanadı. İşte sarı kırmızılı ekibin görkemli akşamı