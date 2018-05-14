Rekorlarla ilklerle şampiyonluğa! – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    Rekorlarla ilklerle şampiyonluğa!

    Rekorlarla ilklerle şampiyonluğa!

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 geçerek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalarken Türk Telekom Stadyumu'nda birçok rekor ve ilk yaşanadı. İşte sarı kırmızılı ekibin görkemli akşamı

    1. 13.5.2018 11:49
    2. Güncelleme: 14.5.2018 01:56
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