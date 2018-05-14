Rodrigues'te Cenk Tosun tarifesi
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    Newcastle United, Garry için 'a '' teklifi yapacak

    Newcastle United, Garry Rodrigues için Galatasaray'a 'Cenk Tosun' teklifi yapacak

    Galatasaray'da Garry Rodrigues fırtınası eserken, yetenekli futbolcu için İngilizler kesenin ağzını açtı.

    1. 14.5.2018 10:16
    2. Güncelleme: 14.5.2018 10:38
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