Göztepe’nin hocası Tamer Tuna: "Yakışanı yapacağız" – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    ’nin hocası : "Yakışanı yapacağız"

    Göztepe’nin hocası Tamer Tuna: "Yakışanı yapacağız"
    G.Saray'ın şampiyonluk maçında karşılaşacağı , Aslan'ı bekliyor. , "Rakibimiz şampiyonluk maçına çıkacak. Bu yüzden G.Saray için daha değerli hale gelecek. Ancak taraftarımızın desteğini arkamıza alıp bizlere yakışanı yapacağız" diye iddialı konuştu. Göz-Göz'de bu kritik maç öncesi ise iki önemli futbolcu cezalı duruma düştü. maçında, Halil Akbunar sarı, Poko ise kırmızı kart cezalısı oldu.
    1. 14.5.2018
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