Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan Galatasaray'a gözdağı – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan 'a gözdağı

    Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a gözdağı

    Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, sezon başından bu yana iyi sonuçlar alarak ligde iyi bir değer kazandıklarını söyledi.

    1. 13.5.2018 10:13
    2. Güncelleme: 14.5.2018 01:52
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