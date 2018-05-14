Gomis'ten Fenerbahçeli yıldıza davet – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'ten yıldıza davet

    Gomis'ten Fenerbahçeli yıldıza davet

    Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, Fransız basınına açıklamalarda bulundu

    1. 14.5.2018 17:45
    2. Güncelleme: 14.5.2018 17:47
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