Bafetimbi Gomis, Evkur Yeni Malatyaspor maçında attığı golle eski Fenerbahçeli oyuncu Alex de Souza'nın rekoruna ortak oldu. Ligdeki gol sayısını 28'e çıkaran Gomis, ligin son haftasında 1 gol daha atması halinde, Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunun sahibi olacak. Ayrıca 39 resmi maça 31 gol sığdıran Gomis, Galatasaray tarihine geçmeye de aday... Gomis, bir gol daha atarsa Jardel'in Galatasaray'ın bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu rekorunu yakalayacak, 2 gol atarsa tarihe geçecek. Jardel, 2000-01'de çıktığı 42 resmi maçta 32 gol atmıştı.



GOMİS: ÇOK HEYECANLIYIM

Malatyaspor galibiyetine en çok sevinenlerden birisi de Gomis'ti. İki haftalık suskunluğuna son veren ve galibiyette pay sahibi olan Fransız oyuncu, şampiyonluk kupasını büyük bir heyecanla beklediğini söyledi. Galatasaray ile ilk şampiyonluğunu yaşamak isteyen Gomis, "Daha önce hiç şampiyonluk yaşamadım. Hayatımda ilk kez bu heyecana bu kadar yakın olduğum için çok heyecanlıyım" dedi.