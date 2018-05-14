Gomis'in işi daha bitmedi!
Göztepe maçıyla gol krallığı tacını takacak olan Gomis, bir gol daha atarsa Alex’i, iki gol atarsa Jardel’i geçecek
Bafetimbi Gomis, Evkur Yeni Malatyaspor maçında attığı golle eski Fenerbahçeli oyuncu Alex de Souza'nın rekoruna ortak oldu. Ligdeki gol sayısını 28'e çıkaran Gomis, ligin son haftasında 1 gol daha atması halinde, Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunun sahibi olacak. Ayrıca 39 resmi maça 31 gol sığdıran Gomis, Galatasaray tarihine geçmeye de aday... Gomis, bir gol daha atarsa Jardel'in Galatasaray'ın bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu rekorunu yakalayacak, 2 gol atarsa tarihe geçecek. Jardel, 2000-01'de çıktığı 42 resmi maçta 32 gol atmıştı.
GOMİS: ÇOK HEYECANLIYIM
Malatyaspor galibiyetine en çok sevinenlerden birisi de Gomis'ti. İki haftalık suskunluğuna son veren ve galibiyette pay sahibi olan Fransız oyuncu, şampiyonluk kupasını büyük bir heyecanla beklediğini söyledi. Galatasaray ile ilk şampiyonluğunu yaşamak isteyen Gomis, "Daha önce hiç şampiyonluk yaşamadım. Hayatımda ilk kez bu heyecana bu kadar yakın olduğum için çok heyecanlıyım" dedi.
- 14.5.2018
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Şampiyonluk maçına 284 taraftar
Toplam 20
Yorum
öğretici göztepe bu maçı atatürk stadına alırsa bilet satışından en az 5 milyon kazanır ! ayrıca son hafta 9 ihtimalin 7 belki de 8 inde GS şampiyon
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Taraftarın istediği oluyor
Toplam 17
Yorum
Vagif Ya Allah askina bu aykutun bileceyi bi sey yok sona 2 hafta kala kime kime karabuke karsi oynatacag yenilmese iyidir
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Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Yeniden öze döneceğiz"
Toplam 8
Yorum
ersoy ergül sayın başkan öze döneceğiz derken herkesi a takıma almamalı iş yapacaklar alınmalı sahada kaliteli yerli ve yabancılarla harmanlanmalı
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