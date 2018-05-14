Gomis'in işi daha bitmedi! – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    'in işi daha bitmedi!

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>'in işi daha bitmedi!

    maçıyla gol krallığı tacını takacak olan , bir gol daha atarsa ’i, iki gol atarsa ’i geçecek

    Bafetimbi , Evkur maçında attığı golle eski Fenerbahçeli oyuncu de Souza'nın rekoruna ortak oldu. Ligdeki gol sayısını 28'e çıkaran , ligin son haftasında 1 gol daha atması halinde, 'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunun sahibi olacak. Ayrıca 39 resmi maça 31 gol sığdıran Gomis, tarihine geçmeye de aday... Gomis, bir gol daha atarsa 'in 'ın bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu rekorunu yakalayacak, 2 gol atarsa tarihe geçecek. , 2000-01'de çıktığı 42 resmi maçta 32 gol atmıştı.

    GOMİS: ÇOK HEYECANLIYIM
    Malatyaspor galibiyetine en çok sevinenlerden birisi de Gomis'ti. İki haftalık suskunluğuna son veren ve galibiyette pay sahibi olan Fransız oyuncu, şampiyonluk kupasını büyük bir heyecanla beklediğini söyledi. Galatasaray ile ilk şampiyonluğunu yaşamak isteyen Gomis, "Daha önce hiç şampiyonluk yaşamadım. Hayatımda ilk kez bu heyecana bu kadar yakın olduğum için çok heyecanlıyım" dedi.

    1. 14.5.2018
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