Galatasaray'da Rodrigues fırtınası – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    'da fırtınası

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/rodrigues?id=80b16b17-0671-4e47-a44c-dfedc797786f" class="" rel="tag">Rodrigues</a> fırtınası

    Galatasaray, Garry Rodrigues'in fırtına gibi estiği maçta Akhisarspor'un ardından Yeni Malatyaspor'u da Rodrigues ile etkisiz hale getirdi.

    1. 14.5.2018 09:55
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