Galatasaray başkan adayları, Galatasaray seçim,
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'da başkan adaylarının renkleri belli oldu

    Galatasaray'da başkan adaylarının renkleri belli oldu

    Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adaylarının renk seçimleri belli oldu.

    26 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek olan genel kurulda sarı kırmızılı kulübün mevcut başkanı 'e oy vermek isteyenler gri, 'a oy vermek isteyenler kırmızı, Ali Fatinoğlu'na oy vermek isteyenler mor, 'e oy vermek isteyenler ise sarı renkli oy pusulası kullanacak.

    Stadyumu'nda yapılan renk seçimine adaylardan yalnızca Ozan Korkut katılırken, diğer adaylar temsilcileri vasıtasıyla temsil edildi.

    1. 14.5.2018 18:23
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