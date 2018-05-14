Galatasaray'da başkan adaylarının renkleri belli oldu
Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adaylarının renk seçimleri belli oldu.
26 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek olan genel kurulda sarı kırmızılı kulübün mevcut başkanı Mustafa Cengiz'e oy vermek isteyenler gri, Ozan Korkut'a oy vermek isteyenler kırmızı, Ali Fatinoğlu'na oy vermek isteyenler mor, Dursun Özbek'e oy vermek isteyenler ise sarı renkli oy pusulası kullanacak.
Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan renk seçimine adaylardan yalnızca Ozan Korkut katılırken, diğer adaylar temsilcileri vasıtasıyla temsil edildi.
- 14.5.2018 18:23
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
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