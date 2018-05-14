Galatasaray taraftarından yönetime görülmemiş istek – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    taraftarından yönetime görülmemiş istek

    Galatasaray taraftarından yönetime görülmemiş istek

    Spor Toto Süper Lig'de sezonun son haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

    1. 14.5.2018 15:13
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