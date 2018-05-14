Fatih Terim'in hedefi başkanlık! – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    'in hedefi başkanlık!

    Fatih Terim'in hedefi başkanlık!

    Fatih Terim'in, "İleride Allah nasip eder başka bir pozisyona geçersem, teknik adam istikrarını sağlayacağım" demesi, başkanlık sinyali olarak yorumlandı.

    1. 14.5.2018 00:51
    2. Güncelleme: 14.5.2018 06:30
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