Fatih Terim'den Garry Rodrigues kararı!
Bu sezon gösterdiği performansla özellikle İngiliz kulüplerinin dikkatini çeken Garry Rodrigues'in transferine Fatih Terim'den veto geldi.
- 14.5.2018 03:52
- Güncelleme: 14.5.2018 06:32
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Valbuena Karabük'te de yedek!
Toplam 1
Yorum
karado demekki gol atmak için valbuenaya ihtiyaç yokmuş.
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Garry Rodrigues'e 5 takım talip!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Zaten 30 milyon euro nun altına satanı kovarlar ülkeden...
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferde son durumu açıkladı
Toplam 1
Yorum
erol ya başkan ne ettiiiiin.Trabzonun azılı düşmanına isim yazıp forma veriyorsun.yazık sanada
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