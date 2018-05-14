Fatih Terim'den Garry Rodrigues kararı! – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    Fatih Terim'den Garry Rodrigues kararı!

    Fatih Terim'den Garry Rodrigues kararı!

    Bu sezon gösterdiği performansla özellikle İngiliz kulüplerinin dikkatini çeken Garry Rodrigues'in transferine Fatih Terim'den veto geldi.

    1. 14.5.2018 03:52
    2. Güncelleme: 14.5.2018 06:32
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