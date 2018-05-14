Buzağı Gomis birinci oldu!
Antalya'da düzenlenen buzağı yarışmasında sahiplerinin Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'in adını verdikleri "Gomis", gol krallığında zirvede bulunan yıldız oyuncu gibi rakiplerini geride bıraktı.
Antalya'da düzenlenen buzağı yarışmasında sahiplerinin Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'in adını verdikleri "Gomis", gol krallığında zirvede bulunan yıldız oyuncu gibi rakiplerini geride bıraktı.
Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Döşemealtı Kepez İlçeleri Süt Üreticileri Birliğince "1. Kepez Buzağı Yarışması" düzenlendi.
Hayvancılığı geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla organize edilen ve renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada, "Simental" ve "Hoştayn" ırkından 30 buzağı yarıştırıldı.
Sahiplerinin teker teker jüri heyetinin önünden geçirdiği buzağılara değişik kriterlere göre oy verildi.
Yapılan değerlendirmede "Simental" kategorisinde Arif Başıkara'nın sahibi olduğu "Kınalı" birinci oldu. "Hoştayn" kategorisinde ise Galatasaraylı futbolcu Gomis'in adını taşıyan Teslime Topbaş'ın buzağısı ilk sırada yer aldı.
"Buzağı Gomis", Spor Toto Süper Lig'de kaydettiği 28 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan yıldız futbolcu gibi rakiplerini geride bıraktı.
Yarışmayı izlemeye gelenlerin ilgi odağı "Buzağı Gomis" birincilikle sahibine tam altın kendisine de buzağı büyütme yemi kazandırdı.
Buzağının sahibi Topbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailelerinde herkesin Galatasaraylı olduğu ve Fransız futbolcuyu çok sevdikleri için buzağıya "Gomis" ismini verdiklerini söyledi.
Topbaş, buzağılarının birinci olduğu gibi Gomis'in de gol krallığı yarışını ilk sırada tamamlayarak tacını takmasını istediklerini ifade etti.
- 14.5.2018 01:48
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Şampiyonluk maçına 284 taraftar
Toplam 20
Yorum
öğretici göztepe bu maçı atatürk stadına alırsa bilet satışından en az 5 milyon kazanır ! ayrıca son hafta 9 ihtimalin 7 belki de 8 inde GS şampiyon
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Taraftarın istediği oluyor
Toplam 17
Yorum
Vagif Ya Allah askina bu aykutun bileceyi bi sey yok sona 2 hafta kala kime kime karabuke karsi oynatacag yenilmese iyidir
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Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Yeniden öze döneceğiz"
Toplam 8
Yorum
ersoy ergül sayın başkan öze döneceğiz derken herkesi a takıma almamalı iş yapacaklar alınmalı sahada kaliteli yerli ve yabancılarla harmanlanmalı
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