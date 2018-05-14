Buzağı Gomis birinci oldu! – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    Buzağı birinci oldu!

    Buzağı Gomis birinci oldu!

    'da düzenlenen buzağı yarışmasında sahiplerinin Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi 'in adını verdikleri "Gomis", gol krallığında zirvede bulunan yıldız oyuncu gibi rakiplerini geride bıraktı.

    'da düzenlenen buzağı yarışmasında sahiplerinin Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi 'in adını verdikleri "Gomis", gol krallığında zirvede bulunan yıldız oyuncu gibi rakiplerini geride bıraktı.

    Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Döşemealtı Kepez İlçeleri Süt Üreticileri Birliğince "1. Kepez Buzağı Yarışması" düzenlendi.

    Hayvancılığı geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla organize edilen ve renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada, "Simental" ve "Hoştayn" ırkından 30 buzağı yarıştırıldı.

    Sahiplerinin teker teker jüri heyetinin önünden geçirdiği buzağılara değişik kriterlere göre oy verildi.

    Yapılan değerlendirmede "Simental" kategorisinde Arif Başıkara'nın sahibi olduğu "Kınalı" birinci oldu. "Hoştayn" kategorisinde ise Galatasaraylı futbolcu Gomis'in adını taşıyan Teslime Topbaş'ın buzağısı ilk sırada yer aldı.

    "Buzağı Gomis", 'de kaydettiği 28 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan yıldız futbolcu gibi rakiplerini geride bıraktı.

    Yarışmayı izlemeye gelenlerin ilgi odağı "Buzağı Gomis" birincilikle sahibine tam altın kendisine de buzağı büyütme yemi kazandırdı.

    Buzağının sahibi Topbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailelerinde herkesin Galatasaraylı olduğu ve Fransız futbolcuyu çok sevdikleri için buzağıya "Gomis" ismini verdiklerini söyledi.

    Topbaş, buzağılarının birinci olduğu gibi Gomis'in de gol krallığı yarışını ilk sırada tamamlayarak tacını takmasını istediklerini ifade etti.

    1. 14.5.2018 01:48
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