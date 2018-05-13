Sivasspor'dan Fatih Terim'e şok! – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    'dan 'e şok!

    <a href="/index/sivasspor?id=59d4874b-64d2-406a-92fb-2c4cd1109cf5" class="" rel="tag">Sivasspor</a>'dan <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'e şok!

    Sezon başında adı Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Uğur Çiftçi'nin yeni adresi belli oldu.

    1. 13.5.2018 08:38
    2. Güncelleme: 13.5.2018 08:39
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