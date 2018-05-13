Sivasspor'dan Fatih Terim'e şok!
Sezon başında adı Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Uğur Çiftçi'nin yeni adresi belli oldu.
- 13.5.2018 08:38
- Güncelleme: 13.5.2018 08:39
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Şampiyonluk şölen'i İzmir'de!
Toplam 1
Yorum
Galatasaraylı Taraftardan Ndiaye’ye cağrısını kulan verin 3 5 milyon auroya tekrar alıp seneye 20 30 milyon auro arası satılır klübümüz kazanır dinleyin .
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Garry’den hızlı servis
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Adam resmen Sipidi Rodrigezzz
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Taraftardan Ndiaye’ye veto
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Josef ve Topalın önüne Talisca tarzı bir adam lazım....
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