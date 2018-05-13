Sezonun en erken golü Belhanda’dan
Yeni Malatyaspor karşısında 30. saniyede golü atan Galatasaraylı yıldız futbolcu Younes Belhanda, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon en erken atılan golün sahibi oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşan Galatasaray, maça çok hızlı başladı. Savunmanın yaptığı hatayı iyi değerlendiren Rodrigues, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve uzak direğe doğru gönderdi. Topa hareketlenen Belhanda, altıpas çizgisi üzerinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı 30. saniye filelere gönderdi.
Belhanda'nın bu golün Süper Lig'de bu sezon atılmış en erken gol olarak kayıtlara geçti.
- 12.5.2018 19:44
- Güncelleme: 13.5.2018 01:53
-
Volkan Demirel soyunma odasını inletti: Burası Fenerbahçe
Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
-
Beşiktaş'ta 3 yıldız kadroda yok!
Toplam 4
Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
-
Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti
Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
Sezonun en erken golü Belhanda’dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.