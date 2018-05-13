Selçuk İnan kulübeye Belhanda yeniden 11’e

Teknik direktör Fatih Terim, geçen hafta oynanan Akhisar maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Feghouli'yi sarı kart cezası nedeniyle oynatamayan Terim, Cezayirli oyuncunun yerine Sinan Gümüş'ü sahaya sürdü. Tecrübeli çalıştırıcı, Selçuk İnan'ın yerine cezası biten Belhanda'yı, Serdar Aziz'in yerine de Maicon'u oynattı.