Selçuk İnan kulübeye Belhanda yeniden 11’e – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    kulübeye yeniden 11’e

    Selçuk İnan kulübeye Belhanda yeniden 11’e

    Teknik direktör , geçen hafta oynanan Akhisar maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

    Teknik direktör , geçen hafta oynanan Akhisar maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Feghouli'yi sarı kart cezası nedeniyle oynatamayan Terim, Cezayirli oyuncunun yerine 'ü sahaya sürdü. Tecrübeli çalıştırıcı, 'ın yerine cezası biten 'yı, 'in yerine de Maicon'u oynattı.

    1. 13.5.2018
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