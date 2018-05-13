Maicon geri döndü savunma rahatladı
Bu sezon defansın göbeğinin en önemli isimlerinden birisi olan Serdar Aziz sakatlıktan dönmesinin ardından henüz hazır olmadığı için Evkur Yeni Malatya maçına yedekler arasında başladı.
Bu sezon defansın göbeğinin en önemli isimlerinden birisi olan Serdar Aziz sakatlıktan dönmesinin ardından henüz hazır olmadığı için Evkur Yeni Malatya maçına yedekler arasında başladı. Teknik heyet, Serdar Aziz'in yerine Maicon'u sahaya sürdü. Maicon, son haftalarda yaptığı hatalar nedeniyle yedek kulübesine çekilmiş, yerine Serdar- Denayer ikilisi sahaya çıkıyordu. Serdar'ın tam hazır olmaması nedeniyle maça yedek soyunurken yerine Brezilyalı defans oyuncusu Maicon çıktı.
- 13.5.2018
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Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Toplam 4
Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
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Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
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