Maicon geri döndü savunma rahatladı

Bu sezon defansın göbeğinin en önemli isimlerinden birisi olan Serdar Aziz sakatlıktan dönmesinin ardından henüz hazır olmadığı için Evkur Yeni Malatya maçına yedekler arasında başladı. Teknik heyet, Serdar Aziz'in yerine Maicon'u sahaya sürdü. Maicon, son haftalarda yaptığı hatalar nedeniyle yedek kulübesine çekilmiş, yerine Serdar- Denayer ikilisi sahaya çıkıyordu. Serdar'ın tam hazır olmaması nedeniyle maça yedek soyunurken yerine Brezilyalı defans oyuncusu Maicon çıktı.