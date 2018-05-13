Maicon geri döndü savunma rahatladı – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    geri döndü savunma rahatladı

    Maicon geri döndü savunma rahatladı

    Bu sezon defansın göbeğinin en önemli isimlerinden birisi olan sakatlıktan dönmesinin ardından henüz hazır olmadığı için Evkur Yeni maçına yedekler arasında başladı.

    Bu sezon defansın göbeğinin en önemli isimlerinden birisi olan sakatlıktan dönmesinin ardından henüz hazır olmadığı için Evkur Yeni maçına yedekler arasında başladı. Teknik heyet, Serdar Aziz'in yerine 'u sahaya sürdü. Maicon, son haftalarda yaptığı hatalar nedeniyle yedek kulübesine çekilmiş, yerine Serdar- Denayer ikilisi sahaya çıkıyordu. Serdar'ın tam hazır olmaması nedeniyle maça yedek soyunurken yerine Brezilyalı defans oyuncusu Maicon çıktı.

    1. 13.5.2018
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