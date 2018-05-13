Garry’den hızlı servis

Galatasaray'da son haftalara damga vuran isim olan Garry Rodrigues, dünkü Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da fazla mesaideydi... Başarılı futbolcu çok istekli başladığı mücadelede 2 harika asist yaptı. Henüz 1. dakika dolmadan müthiş hızıyla topu rakip savunmadan kurtardı ve Belhanda'ya asisti yaptı. Rodrigues 2. golde de başroldeydi. Müthiş hızıyla topu sürüp Gomis'e "Al da at" dedi. Rodrigues'in Süper Lig'de asist sayısı böylece 10'a yükseldi.