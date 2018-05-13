Garry’den hızlı servis
Cimbom’un yıldızı Garry Rodrigues müthiş futbolunu 2 nefis asistle süsledi
Galatasaray'da son haftalara damga vuran isim olan Garry Rodrigues, dünkü Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da fazla mesaideydi... Başarılı futbolcu çok istekli başladığı mücadelede 2 harika asist yaptı. Henüz 1. dakika dolmadan müthiş hızıyla topu rakip savunmadan kurtardı ve Belhanda'ya asisti yaptı. Rodrigues 2. golde de başroldeydi. Müthiş hızıyla topu sürüp Gomis'e "Al da at" dedi. Rodrigues'in Süper Lig'de asist sayısı böylece 10'a yükseldi.
- 13.5.2018
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Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Toplam 4
Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
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Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
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