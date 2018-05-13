Garry’den hızlı servis – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mayıs 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Garry’den hızlı servis

    Garry’den hızlı servis

    Cimbom’un yıldızı müthiş futbolunu 2 nefis asistle süsledi

    'da son haftalara damga vuran isim olan , dünkü karşılaşmasında da fazla mesaideydi... Başarılı futbolcu çok istekli başladığı mücadelede 2 harika asist yaptı. Henüz 1. dakika dolmadan müthiş hızıyla topu rakip savunmadan kurtardı ve 'ya asisti yaptı. Rodrigues 2. golde de başroldeydi. Müthiş hızıyla topu sürüp 'e "Al da at" dedi. Rodrigues'in 'de asist sayısı böylece 10'a yükseldi.

    1. 13.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Garry’den hızlı servis haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN