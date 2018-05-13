Galatasaray şöleni İzmir'de!
Malatya’yı deviren sarı-kırmızılılar, şampiyonluk için artık gün sayıyor... Aslan, İzmir’deki Göztepe maçında 1 puan alırsa 2017-18 sezonunun şampiyonu olacak
SAHA İÇİNDE KUTLADILAR
Sarı-kırmızılı futbolcu lar karşılaşmanın ardından adeta şampiyonluk kutlamasının provasını yaptılar. Hakemin bitiş düdüğüyle saha içinde sarmaş dolaş olan futbolcular, ardından tribünlere giderek coşkularını taraftarlarla paylaştılar. Tribünlerden alınan büyük G.Saray bayrağını sahaya indiren futbolcular, Gomis'in önderliğinde taraftarıyla birlikte büyük sevinç yaşadılar.
- 13.5.2018
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Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Toplam 4
Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
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Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
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