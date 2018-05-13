Galatasaray şöleni İzmir'de! – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    şöleni 'de!

    Galatasaray şöleni İzmir'de!

    Malatya’yı deviren sarı-kırmızılılar, şampiyonluk için artık gün sayıyor... Aslan, ’deki maçında 1 puan alırsa 2017-18 sezonunun şampiyonu olacak

    'u 2-0 mağlup ederek puanını 72'ye çıkartan G.Saray, şampiyonluk için geri sayıma geçti... Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı tribünler takımlarını "Şampiyon" tezahüratlarıyla uğurlarken, G.Saray'ın mutlu sona ulaşması için önünde sadece 90 d akika kaldı... Önümüzdeki hafta deplasmanda 'ye konuk olacak sarı-kırmızılılar, bu maçtan 1 puan alması halinde 2017-18 sezonunun şampiyonu olacak.

    SAHA İÇİNDE KUTLADILAR
    Sarı-kırmızılı futbolcu lar karşılaşmanın ardından adeta şampiyonluk kutlamasının provasını yaptılar. Hakemin bitiş düdüğüyle saha içinde sarmaş dolaş olan futbolcular, ardından tribünlere giderek coşkularını taraftarlarla paylaştılar. Tribünlerden alınan büyük G.Saray bayrağını sahaya indiren futbolcular, 'in önderliğinde taraftarıyla birlikte büyük sevinç yaşadılar.
    1. 13.5.2018
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