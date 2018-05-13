Galatasaray - Malatya maçında Fatih Terim'i çıldırtan olay – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    Galatasaray - Malatya maçında Fatih Terim'i çıldırtan olay

    Galatasaray - Malatya maçında Fatih Terim'i çıldırtan olay

    Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısında Galatasaray Kulübesi'nin arkasında bulunan bir taraftar, teknik direktör Fatih Terim'i bir hayli kızdırdı.

    1. 13.5.2018 11:56
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